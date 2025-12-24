DOLAR
İsmet İnönü’nün Torunu Zeynep Bilgehan, Rektör Akpolat’ı Ziyaret Etti

Gazeteci Zeynep Bilgehan, İnönü Üniversitesi'ndeki panel öncesi Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat’ı makamında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:17
İnönü Üniversitesi'ndeki panel öncesi nezaket ziyareti

Gazeteci Zeynep Bilgehan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu olarak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret, Bilgehan'ın üniversitede, İsmet İnönü’nün vefatının 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Bir İnsan Olarak İsmet İnönü Portresi başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alması öncesinde gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Zeynep Bilgehan'a teşekkür etti ve günün anısına hediye takdiminde bulundu.

