İsmet Şentürk 6 Yıldır Uludağ'ın Buzlu Göllerine Giriyor

Bursalı dağcı İsmet Şentürk, 6 yıldır Uludağ'ın buz tutan göllerinde buz kesip suya girme geleneğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:35
Bursalı dağcı İsmet Şentürk, Uludağ'ın buzlu göllerindeki geleneğini yine sürdürdü

İsmet Şentürk, yıllar önce başlattığı ve bugün bir gelenek haline gelen uygulamayı bu yıl da gerçekleştirdi. 6 yıldır Uludağ’ın buz tutan gölleri üzerinde yürüyüp, gölün kalın buz tabakasını keserek açtığı noktadan buz gibi suya girdi.

Sağlık ve cesaretin birleşimi

Şentürk, bu alışkanlığın yalnızca bir spor olmadığını, aynı zamanda beden ve ruh sağlığı için yararlı olduğunu vurguluyor. Soğuk suya girmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını hızlandırdığını ve zihinsel dayanıklılığı artırdığını belirten usta dağcı Şentürk, "Uludağ’ın her köşesini gezdim, buzlu gölleri keşfettim. Zamanla hepsine girdim. 12 yaşından 50 yaşına kadar pek çok kişi bu tecrübeyi yaşamak istiyor." dedi.

Şentürk’ün Uludağ’ın buz gibi göllerine girme görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşılıyor; izleyiciler "Antarktika değil Marmara!" yorumlarıyla bu cesur girişimi gündeme taşıyor. Bölgedeki doğa sporları tutkunları, Şentürk’ün bu alışkanlığını hem cesaret hem de doğayla bütünleşme örneği olarak değerlendiriyor.

Uludağ’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen bu uygulama, Şentürk’ün kendi sınırlarını zorlamasının yanı sıra Bursanın doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor.

