İsparta Belediyesi'nden ücretsiz Davraz seferleri 24–25 Ocak'ta

Belediye otobüsleri Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.30'da hareket edecek

Isparta Belediyesi, sömestir tatilinin daha verimli ve keyifli geçmesi amacıyla geçen hafta sonu başlattığı ücretsiz Davraz Kayak Merkezi otobüs seferlerini bu hafta sonu da sürdürüyor.

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri Davraz'a gitmek isteyen vatandaşlar belediyenin sağladığı ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilecek. Otobüsler her iki gün de saat 10.30'da Isparta Belediyesi hizmet binası önünden hareket edecek; dönüş saati 15.30 olarak belirlendi.

Geçen hafta sonu yoğun ilgi gören seferler sayesinde çocuklar ve aileleri Davraz'da çeşitli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirmişti. Belediye, bu uygulamayı tekrarlayarak aileleri ve gençleri Davraz'a davet ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şöyle dedi: "Kış mevsiminde çocuklarımızın Davraz’da eğlenceli vakit geçirmesini istiyoruz. Cumartesi ve pazar günleri saat 10.30’da belediyemizin önünden ücretsiz olarak ailelerimizi, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı Davraz Kayak Merkezi’ne götüreceğiz. Saat 15.30’da dönüş gerçekleşecek. Otobüslerimiz belediyemizin bir hizmetidir. Tüm halkımızı bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum"

Isparta Belediyesi’nin ücretsiz Davraz seferleri, sömestir tatilinin son hafta sonu olan 31 Ocak–1 Şubat 2026 tarihlerinde de aynı saatlerde devam edecek.

