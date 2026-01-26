Isparta Belediyesi'nden Ücretsiz Seferlerle Davraz'ta Sömestr Keyfi

Isparta Belediyesi'nin hafta sonu ücretsiz otobüs seferleriyle aileler ve çocuklar Davraz Kayak Merkezi'nde sömestr tatilinde karın ve etkinliklerin keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:22
Isparta Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri ile Davraz Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, sömestr tatilinde karın tadını çıkarma fırsatı buldu. Çocuklar ve aileler, gün boyu süren etkinliklerde eğlenceli anlar yaşadı.

Ücretsiz ulaşım ve etkinlikler

Sömestr tatilini değerlendirmek isteyen aileler ve çocuklar sabah saatlerinde belediye binası önünde buluşarak Davraz'a hareket etti. Davraz'da düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar kızakla kaydı, telesiyeje bindi ve karın keyfini doyasıya yaşadı. Aileler, sunulan ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde Davraz'a rahatlıkla erişim sağladıklarını dile getirdi.

Vatandaş memnuniyeti

Davraz'a giden vatandaşlar, sunulan ücretsiz ulaşım hizmetinin kendileri için önemli bir kolaylık olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etti: "Ücretsiz seferleri duyunca çok sevindik. Çocuklarımızla birlikte Davraz’a geldik. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz, birçok etkinliğe katılıyoruz. Bu imkân için teşekkür ediyoruz".

Günü Davraz'da değerlendiren gençler ise "Davraz’a ücretsiz ulaşım sayesinde geldik. Kayak yaptık, eğlendik, çok güzel bir gün oldu. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteriz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

