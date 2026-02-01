Isparta'da Nadir Siyah Serçe 'Kömür' İlgi Odağı Oldu

Isparta'da 22 Ocak 2025'te uzman biyolog Dilek Arslan Hisarkaya ve eşi tarafından keşfedilen tamamen siyah tüylü serçe 'Kömür', melanizmle açıklanıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:40
Keşif ve İlk Gözlemler

Isparta’da nadir görülen siyah renkli bir serçe, kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin ilgisini çekti. Uzman Biyolog Dilek Arslan Hisarkaya ve eşi Mestan Hisarkaya tarafından fark edilen ve "Kömür" adı verilen serçenin, genetik bir farklılık sonucu bu renge sahip olduğu belirtildi.

22 Ocak 2025 tarihinde serçe sürüsü içinde tamamen siyah tüylere sahip bir serçeyi fark eden Hisarkaya çifti, kuşun diğer serçelerden farklı görünmesine rağmen davranışları ve ötüşünün normal bir serçe ile aynı olduğunu bildirdi.

Gözlemcilerin Açıklamaları

Uzman Biyolog Dilek Arslan Hisarkaya, her sabah balkonlarına yem bıraktıklarını belirterek, "Yolda ailemle yürürken serçe sürüsü içinde simsiyah, kömür gibi bir kuş gördük. İlk başta farklı bir tür sandık ancak hareketleri ve diğer serçelerle olan uyumu bunun bir serçe olduğunu gösteriyordu. Ona ’Kömür’ adını verdik. Kuşun zarar görmemesi için bulunduğu yeri paylaşmak istemiyoruz" dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Mestan Hisarkaya ise, "Yıllardır kuşları gözlemlerim ancak böyle bir serçeye ilk kez rastladım. Çok özel bir misafir olduğunu anladık ve bu nadir güzelliği kayıt altına almak istedik" ifadelerini kullandı.

Uzman Yorumu: Melanizm

Uzmanlar, siyah serçenin bu özelliğinin melanizm adı verilen genetik bir varyasyon sonucu ortaya çıktığını belirtiyor. Melanizm, vücutta melanin pigmentinin aşırı artmasıyla oluşur ve albino durumunun tam tersi olarak tanımlanır. Bu tür genetik farklılıkların binlerce bireyden sadece birinde görülebildiği kaydedildi.

Şehirde Yükselen İlgi

Isparta semalarında süzülen ve ‘siyah pırlanta’ olarak nitelendirilen serçe, şehirde doğa meraklılarının ilgisini artırırken, vatandaşlar nadir görülen kuşu görebilmek için çevrelerini daha dikkatli gözlemlemeye başladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

