Isparta Kozluca'da Yıkılan Mezarlık Duvarı Yeniden Yapıldı

Isparta Belediyesi tarafından, Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde geçen sene şiddetli yağmurlar sonucu zarar gören mezarlık duvarının bir bölümü yeniden yapıldı.

Belediye müdahalesi ve taleplerin karşılanması

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy, belde ve ilçelerden gelen talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamaya devam ettiklerini belirtti. Köy muhtarı Ramazan Kılıç'ın ilettiği talep üzerine Başkan Başdeğirmen anında çalışma talimatı verdi ve belediye ekipleri köye giderek onarım çalışmalarını başlattı.

Köy halkından teşekkür ve geçmiş destek

Kozluca köyü sakinlerinden Ramazan Yiğit, mezarlık duvarının yeniden yapılmasından dolayı teşekkür etti. Azalardan Ethem Erenyurt ise duvarın geçen yıl yıkıldığını, yapımı için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den talepte bulunduklarını ve talebin yerine getirildiğini ifade etti.

Kozluca Köyü Muhtarı Ramazan Kılıç ise, 'Isparta Belediye'mizin yardımlarıyla mezarlık duvarını yaptık. Belediye Başkanımız daha önceden de köyümüzde futbol sahasına destek vermişti' şeklinde konuştu.

ISPARTA BELEDİYESİ TARAFINDAN KEÇİBORLU İLÇESİNE BAĞLI KOZLUCA KÖYÜNDE BELLİ BİR BÖLÜMÜ YIKILAN MEZARLIK DUVARI YENİDEN YAPILDI. MEZARLIK DUVARININ GEÇEN SENEKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA YIKILDIĞINI BELİRTEN KOZLUCA KÖYÜ MUHTARI RAMAZAN KILIÇ, DESTEKLERİNDEN DOLAYI BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR ETTİ.