Isparta Kozluca'da Yıkılan Mezarlık Duvarı Yeniden Yapıldı

Isparta Belediyesi, Keçiborlu'ya bağlı Kozluca köyünde geçen sene yıkılan mezarlık duvarını yeniledi; köy sakinleri yetkililere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:45
Isparta Belediyesi tarafından, Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde geçen sene şiddetli yağmurlar sonucu zarar gören mezarlık duvarının bir bölümü yeniden yapıldı.

Belediye müdahalesi ve taleplerin karşılanması

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy, belde ve ilçelerden gelen talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamaya devam ettiklerini belirtti. Köy muhtarı Ramazan Kılıç'ın ilettiği talep üzerine Başkan Başdeğirmen anında çalışma talimatı verdi ve belediye ekipleri köye giderek onarım çalışmalarını başlattı.

Köy halkından teşekkür ve geçmiş destek

Kozluca köyü sakinlerinden Ramazan Yiğit, mezarlık duvarının yeniden yapılmasından dolayı teşekkür etti. Azalardan Ethem Erenyurt ise duvarın geçen yıl yıkıldığını, yapımı için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den talepte bulunduklarını ve talebin yerine getirildiğini ifade etti.

Kozluca Köyü Muhtarı Ramazan Kılıç ise, 'Isparta Belediye'mizin yardımlarıyla mezarlık duvarını yaptık. Belediye Başkanımız daha önceden de köyümüzde futbol sahasına destek vermişti' şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

