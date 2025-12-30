İstanbul'da Fırtına: Şehir Hatları ve İDO Vapur Seferlerini İptal Etti

İstanbul'da etkili fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO bazı vapur seferlerini iptal etti. İptaller arasında Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05) ve Yenikapı-Yalova (09.45) yer alıyor.