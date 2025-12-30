İstanbul'da Fırtına: Şehir Hatları ve İDO Vapur Seferlerini İptal Etti

İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını vurdu
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
İptal edilen seferler
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)
Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)
Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)
Açıklamada, olumsuz hava koşullarının sefer iptallerine neden olduğu belirtildi.
