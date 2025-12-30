DOLAR
İstanbul'da Fırtına: Şehir Hatları ve İDO Vapur Seferlerini İptal Etti

İstanbul'da etkili fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO bazı vapur seferlerini iptal etti. İptaller arasında Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05) ve Yenikapı-Yalova (09.45) yer alıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:34
İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını vurdu

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları ve İDO tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle belirli seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İptal edilen seferler

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)
Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)
Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının sefer iptallerine neden olduğu belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

