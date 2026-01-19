Zonguldak'ta 96 köy yolu ulaşıma kapandı — Karla mücadele sürüyor

Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı sonrası 96 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 969 kilometrelik yol ağını açmak için 53 araç ve 118 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kesintisiz devam ediyor

Karla mücadele ekipleri, kar yağışının yer yer devam ettiği yüksek kesimlerdeki köy yollarına ulaşımı sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Bölgede yürütülen operasyonlarda öncelik insan ve hayvan sağlığı ile temel hizmetlere erişimin sağlanması olarak belirlendi.

İlçe bazlı kapanan köy yolları

İlçe bazında kapanan yolların dağılımı şu şekilde bildirildi: Karadeniz Ereğli ilçesinde 41, Devrek ilçesinde 21, Merkez ilçede 14, Kozlu ilçesinde 8, Çaycuma ilçesinde 5, Gökçebey ilçesinde 4 ve Alaplı ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapalı.

Araç ve personel dağılımı

Karla mücadele operasyonunda toplam 118 personel görev alırken, sahada aktif olarak çalışan 53 adet iş makinesi bulunuyor. Kullanılan araçların dökümü ise şu şekilde: 13 adet kar bıçaklı kamyon, 15 adet greyder, 5 adet yükleyici ve 20 adet kanal kazıcı.

