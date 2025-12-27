DOLAR
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji ve Valilik Uyardı

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilir soğuma ve yer yer kar yağışı başladı; Şişli'de hafif kar etkili.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:40
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji ve Valilik Uyardı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Yetkililerden uyarı ve beklenen seyir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul dahil bazı illerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve kar yağışının beklendiği belirtildi. Bu uyarıların ardından mega kentte sabah saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı.

Şişli'de hafif şekilde başlayan kar yağışının, gün içerisinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

