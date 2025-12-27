İstanbul'da Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji ve Valilik Uyardı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Yetkililerden uyarı ve beklenen seyir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul dahil bazı illerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve kar yağışının beklendiği belirtildi. Bu uyarıların ardından mega kentte sabah saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı.

Şişli'de hafif şekilde başlayan kar yağışının, gün içerisinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

