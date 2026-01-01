DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

İstanbul'da Kar Yeniden Etkili: Arnavutköy Beyaza Büründü

İstanbul'da lapa lapa kar başladı. Meteoroloji uyarılarının ardından Arnavutköy'ün yüksek kesimleri ve mahalle araları beyaza büründü; yağış gün boyu sürebilir.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:36
İstanbul'da Kar Yeniden Etkili: Arnavutköy Beyaza Büründü

İstanbul'da Kar Yeniden Etkili: Arnavutköy Beyaza Büründü

Meteoroloji uyarıları sonrası gece başlayan yağış öğleyle birlikte yoğunlaştı

İstanbul’da kar yağışı yeniden etkiliArnavutköy beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı, Arnavutköy’de yeniden başladı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı ve yerler hızla beyaza büründü. Arnavutköy’ün yüksek kesimleri ve mahalle araları karla kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti. İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. LAPA LAPA YAĞAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. LAPA LAPA YAĞAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ARNAVUTKÖY BEYAZA BÜRÜNDÜ.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. LAPA LAPA YAĞAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları