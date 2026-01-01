İstanbul'da Kar Yeniden Etkili: Arnavutköy Beyaza Büründü

Meteoroloji uyarıları sonrası gece başlayan yağış öğleyle birlikte yoğunlaştı

İstanbul’da kar yağışı yeniden etkiliArnavutköy beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı, Arnavutköy’de yeniden başladı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı ve yerler hızla beyaza büründü. Arnavutköy’ün yüksek kesimleri ve mahalle araları karla kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti. İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

