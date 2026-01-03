DOLAR
İstanbul'da Lodos Etkili — Büyükçekmece'de Dev Dalgalar

Marmara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, İstanbul'un özellikle Büyükçekmece ve Silivri sahillerinde metreleri bulan dalgalar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:37
İstanbul'da Lodos Etkili — Büyükçekmece'de Dev Dalgalar

İstanbul'da lodos etkisi sürüyor

Marmara Bölgesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun lodosun etkisi altına girdi. Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından rüzgâr, İstanbul genelinde hissedilmeye başladı.

Büyükçekmece ve Silivri sahillerinde dev dalgalar

İstanbul'un kıyı kesimlerinde, özellikle Büyükçekmece ve Silivri sahillerinde zaman zaman yüksek dalgalar oluştu. Sahildeki dalgaların metrelerce yükseldiği anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi ve kameraya yansıdı.

Yetkililer, kıyı boyunca tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Lodosun etkisiyle kıyı alanlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

