İstanbul'da Lodos Etkili — Büyükçekmece'de Dev Dalgalar

İstanbul'da lodos etkisi sürüyor
Marmara Bölgesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun lodosun etkisi altına girdi. Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından rüzgâr, İstanbul genelinde hissedilmeye başladı.
Büyükçekmece ve Silivri sahillerinde dev dalgalar
İstanbul'un kıyı kesimlerinde, özellikle Büyükçekmece ve Silivri sahillerinde zaman zaman yüksek dalgalar oluştu. Sahildeki dalgaların metrelerce yükseldiği anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi ve kameraya yansıdı.
Yetkililer, kıyı boyunca tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Lodosun etkisiyle kıyı alanlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
