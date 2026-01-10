İstanbul'dan Batman'a Gönderilen Mektuplar Jandarma Personeline Moral Oldu

İstanbul’daki öğrencilerin gönderdiği mektuplar, Batman’da görev yapan jandarma personeline ulaşarak moral kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:34
İstanbul’da öğrenim gören öğrenciler tarafından Batman’da görev yapan jandarma personeline gönderilen mektuplar, görev başındaki personele ulaştırıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel, kendilerine iletilen mektupları ilgiyle okudu.

Jandarma’dan teşekkür ve paylaşım

Batman İl Jandarma Komutanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, İstanbul’daki öğrenciler tarafından gönderilen mektupların Batman’da görev yapan jandarma personeline moral kaynağı olduğu vurgulandı.

"İstanbul’daki öğrencilerimizin göndermiş olduğu mektuplar, Batman’da görev yapan kahraman jandarma personelimize moral kaynağı olmuştur. Güzel yürekli evlatlarımıza teşekkür ediyor; sizleri çok seviyoruz, Allah’a emanet olun"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

