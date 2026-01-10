İstanbul'dan Batman'a Gönderilen Mektuplar Jandarma Personeline Moral Oldu

İstanbul’da öğrenim gören öğrenciler tarafından Batman’da görev yapan jandarma personeline gönderilen mektuplar, görev başındaki personele ulaştırıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel, kendilerine iletilen mektupları ilgiyle okudu.

Jandarma’dan teşekkür ve paylaşım

Batman İl Jandarma Komutanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, İstanbul’daki öğrenciler tarafından gönderilen mektupların Batman’da görev yapan jandarma personeline moral kaynağı olduğu vurgulandı.

"İstanbul’daki öğrencilerimizin göndermiş olduğu mektuplar, Batman’da görev yapan kahraman jandarma personelimize moral kaynağı olmuştur. Güzel yürekli evlatlarımıza teşekkür ediyor; sizleri çok seviyoruz, Allah’a emanet olun"

(EA-RK-Y)

