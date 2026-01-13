İstanbul'dan Kartepe'ye Akın: Kar ve Güneş Turistleri Çekti

Kocaeli Kartepe'ye, 10 günlük karın ardından güneşin çıkmasıyla İstanbul ve çevre illerden ziyaretçi akını oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:17
Kocaeli’nin kış turizm merkezi Kartepe, yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, Kartepe’de doğanın tadını çıkardı. Samanlı Dağları zirvesindeki kayak merkezinde yağışın durması ve havanın açmasıyla pistlerde yoğunluk oluştu.

Günübirlik tatilciler ve pist yoğunluğu

Günübirlik tatil için Kartepe’ye gelen vatandaşlar kar manzarasının keyfini çıkardı. Ziyaretçilerin bir kısmı kayak ve kızak kayarken, bazıları da bol bol fotoğraf çekti.

Ziyaretçiler ne dedi?

İstanbul’dan okul gezisiyle bölgeye gelen bir öğrenci, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Hava sıcaklığı eksi 6 derece civarında. Burası memleketim Ardahan’ı andırıyor. İstanbul Bağcılar’dan geliyorum, oraya kar yağmadı. Burada sinematik bir hava var" dedi.

Ailesiyle tatile gelen ikiz kardeşler Mücahit ve Mustafa Er ise öğretmenleri izinli olduğu için okula gitmediklerini ifade etti. Daha önce de Kartepe’ye geldiklerini söyleyen kardeşler, gün boyu kızak kayıp yürüyüş yaparak karın keyfini sürdüklerini kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

