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İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz üniversite eğitimi sunuyor. Başvurular 11 Şubat'ta başlıyor!

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:53
İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

İzmirli 60 Yaş Üstü Vatandaşa Destek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belirli kesimlere sağladığı desteklere ara vermeden devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, 60 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir müjde duyuruldu. 11 Şubat itibarıyla hayata geçecek olan "İleri Yaş İzmir Eylem Planı", yaşlı bireylere yönelik ücretsiz üniversite eğitimi fırsatı sunacak. Bu projeyle, yaşlıların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

İleri Yaş İzmir Eylem Planı Projesi Başlıyor

Geçtiğimiz Kasım ayında hazırlanan "İleri Yaş İzmir Eylem Planı" ile yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan çeşitli projeler oluşturuldu. Bu planın önemli bir ayağını ise 3. Yaş Üniversitesi oluşturuyor.

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

3. Yaş Üniversitesi Nedir?

Ege Geriatri Derneği (EGERDER) iş birliğiyle hayata geçirilecek olan 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri bireylere ücretsiz üniversite eğitimi imkanı sunacak. Meslek Fabrikası'nda faaliyet gösterecek olan üniversite, 11 Şubat itibarıyla kapılarını açacak.

Başvurular İçin Detaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını almak için 153 numaralı Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden hizmet verecek. Kurslar haftada iki gün, günde üç ders şeklinde planlanıyor ve toplamda 6 saatlik ders süresi içerecek.

Üçüncü Yaş Üniversitesi Hangi Dersleri İçerecek?

  • Teorik Dersler: Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim, Fizik Tedavi ve Egzersiz, Palyatif Bakım ve Evde Bakım, Bahçe Bitkileri gibi konuları kapsayacak.
  • Uygulamalı ve Seçmeli Dersler: Erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat, mutfak, Türk Halk ve Sanat Müziği Koroları, Halk Dansları, Psiko Drama, Yoga gibi çeşitli aktiviteler de sunulacak.

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