İzmir'de Karla Mücadele: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

İzmir’in yüksek kesimleri, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışıyor.

Ekiplerin müdahalesi ve uygulanan çalışmalar

Ödemiş, Tire, Beydağ ve Kemalpaşa başta olmak üzere karla kaplanan ve buzlanma görülen yollarda ekipler yoğun mesai yaptı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta sonundan itibaren artan kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle oluşan buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Saha ekiplerinin incelemeleri ve ilçelerden gelen talepler doğrultusunda koordine edilen çalışmalar kapsamında, köy yolları başta olmak üzere karla kapanan yollar açılarak ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçildi.

Öne çıkan müdahale noktaları

Yoğun kar yağışının hissedildiği güzergâhlarda özel müdahaleler gerçekleştirildi. Kemalpaşa Beşpınar Köyü-Spil Milli Parkı hattında kar küreme aracıyla yol temizliği yapıldı ve buzlanmaya karşı tuzlama uygulandı. İzmir’in zirvesi olarak bilinen Ödemiş Bozdağ bölgesinde de karla kaplanan yollara müdahale edildi.

Ayrıca Tire’nin Dibekçiler, Dallık, Yamandere ve Küçükkemerdere mahalleleri ile Beydağ’ın Adakküre-Ovacık hattı, Kavacık ve Tırazlı güzergâhlarında ekiplerin çalışmaları tamamlandı. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çevre güzergahlarda da anında harekete geçti.

Koordinasyon ve izleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü tarafından meteorolojik gelişmeler anlık olarak takip ediliyor ve gerekli durumlarda ekipler hızlı şekilde yönlendiriliyor.

İZMİR'İN YÜKSEK KESİMLERİ, HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİ VE KAR YAĞIŞININ ETKİSİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.