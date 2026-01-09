İzmir'de Soğuk Hava İki Kedi ve Bir Köpeği Yan Yana Getirdi

Dondurucu soğuklar İzmir’de iki kedi ve bir köpeği bir araya getirdi; karton ve kilimlerin üstünde birbirlerine sokularak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:38
Halk arasında "kedi-köpek gibi" deyimiyle anlatılanın aksine, dondurucu soğuklar sokak hayvanlarını birer kader arkadaşına dönüştürdü.

Sokakta sıra dışı dostluk

Normal şartlarda birbirlerine 'hasım' olarak bilinen sokakların görünmez sakinleri olan iki kedi ve bir köpek, İzmir'de önyargıları yıkarak yan yana geldi. Soğuk havanın da etkisiyle kurdukları bu dostluk, aynı yaşam alanını paylaşmalarına neden oldu.

Bir sokağın kuytu köşesinde, atılmış kartonların, eski kilimlerin ve soğuk beton blokların üzerinde bir araya gelen hayvanlar, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği köpek ve kediler, tüm zorluklara rağmen birbirlerine sokularak hayatta kalmaya çalışıyor.

Bu görüntü, sokakta hâlâ umut ve merhametin var olduğunu hatırlatıyor.

