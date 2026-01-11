İzmir'in 60 Yıllık Ayakkabı Ustası Harun Yüksektepe Teknolojiye Direniyor

İzmir'de 76 yaşındaki Harun Yüksektepe, 16 yaşında başladığı ayakkabı tamirciliğini 60 yıldır sürdürüyor; teknoloji ve hızlı tüketime rağmen zanaatını yaşatmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:10
El emeği ve hatıraları yaşatıyor

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki ayakkabı ustası Harun Yüksektepe, 16 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 60 yıldır sürdürüyor. Gelişen teknoloji ve hızlı tüketim kültürüne rağmen tezgahından ayrılmayan usta, unutulmaya yüz tutan zanaatın son temsilcileri arasında yer alıyor.

Modern makineler yerine deriyle bütünleşmiş el aletleri, kösele ve çekiç kullanarak çalışan Yüksektepe, hızlı tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan "at-al kültürü" içinde ayakkabıları tamir ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Ustanın sözleri

Mesleğini 60 yıldır aynı heyecanla sürdürdüğünü söyleyen Yüksektepe, dükkanının kendisi için bir iş yerinden öte bir hafıza olduğunu belirtti: "Biz sadece deri dikmiyoruz, hatıraları yaşatıyoruz".

Çırak sorunu ve zanaatın geleceği

Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması, malzeme maliyetlerinin artması ve yeni neslin bedensel emek gerektiren işlere ilgi göstermemesi nedeniyle çırak bulmakta zorlandıklarını ifade eden Yüksektepe, ucuz ve kalitesiz malzemelerle üretilen ayakkabıların tamir edilmek yerine yenisiyle değiştirilmesinin zanaatı zayıflattığını vurguladı. Ustalığın kendisinden sonra sona erecek olmasının hüznünü yaşadığını söyledi.

Usta, duygularını şu sözlerle özetledi: "Bu eller 60 yıl boyunca helal lokma kazandı. Yoruldum mu? Evet. Ama o ayakkabı bittiğinde sahibinin yüzündeki memnuniyeti görmek, tüm yorgunluğumu alıyor. Tek korkum, benden sonra bu çekicin sesinin susması".

