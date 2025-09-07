DOLAR
Ödemiş'te düzenlenen atölyede, Ödemiş Belediyesi tarafından 15 yabancı kadına ilçeye özgü iğne oyası tekniği uygulamalı olarak öğretildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:25
İzmir Ödemiş'te İğne Oyası Atölyesi: 15 Yabancı Konuğa Tanıtıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Ödemiş Belediyesi tarafından ilçeye özgü iğne oyası tekniğinin tanıtımı amacıyla düzenlenen atölye büyük ilgi gördü.

Etkinlik ve katılımcılar

Atölye Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirildi. Gezi için ilçede bulunan Avustralya, Kanada, ABD gibi farklı ülkelerden gelen 15 yabancı kadın etkinliğe katıldı.

Usta öğreticiler ve eğitim

Usta öğreticiler, iğne oyasının inceliklerini uygulamalı olarak gösterdi ve katılımcılara yöre kültürü hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların görüşleri

Avustralyalı Maggie Scott, AA muhabirine "Türkiye'deki 6. günlerinde Ödemiş'i ziyaret ettiklerini" belirterek, "İlk kez iğne oyasının nasıl yapıldığını, tekniğini öğrendik. Yapılması zor ama yine de ülkemize gittiğimizde bunu öğrenmek için çaba sarf edeceğim. Burada güzel bir çalışma içinde olduk." ifadesini kullandı.

Avustralyalı Susan Keeble de iğne oyasının tekniği ve yapılışını yerinde öğrenmiş olmaktan mutluluk duyduklarını, zevkli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kanada'dan gelen Lorri Strandlund ise ülkesine gittiğinde iğne oyasını öğrenmeye devam edeceğini, usta öğreticilerin kendilerine yardımcı olduklarını anlattı.

