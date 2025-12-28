DOLAR
Kadir Baba Akımı Kilis’te Dönerciyi Sosyal Medya Yıldızı Yaptı

Eşref Rüya’daki 'Kadir Baba' ilhamıyla Kilis'te dönerci Bestami Yasin Debbaşoğlu, Kilis şivesiyle çektiği videolarla sosyal medyada ilgi topluyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:59
Kadir Baba Akımı Kilis'te Dönerciyi Sosyal Medya Yıldızı Yaptı

Kadir Baba Akımı Kilis’te Dönerciyi Sosyal Medya Yıldızı Yaptı

Bestami Yasin Debbaşoğlu'nun Kilis şivesi ve videoları esnafa hareket getirdi

Eşref Rüya dizisindeki kurgusal karakter 'Kadir Baba'dan esinlenerek başlatılan akım, Kilis'te bir dönerci tarafından hayata geçirildi. Sosyal medyada paylaşılan kısa videolar, özellikle Kilis şivesiyle çekilen eğlenceli içeriklerle hızla ilgi topladı.

Bestami Yasin Debbaşoğlu, yaklaşık 20 yıldır dönercilik yaptığını, mesleğe çırak olarak başladığını ve bugün ustalıkla sürdürdüğünü söyledi. İş yerine gelen bazı müşterilerin 'Kadir Baba' dansı yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Debbaşoğlu sosyal medyadan tanındıklarını şöyle anlattı: 'Videolarda kullandığımız ‘gene mi çekon’ gibi ifadelerle tanıyorlar. Kısa videolar çekiyoruz, misafirlerimiz eğlenerek geliyor. Döner fiyatımız 70 lira. Pahalı diyen de oluyor ama ben Kilis şivesiyle ‘pahalı değil’ diyorum. Eğlence için gelen ve sırf videoları izleyip gelen müşterilerimiz oluyor.'

Akımı takip edip işyerini ziyaret eden müşterilerden Hüseyin Döner, 'Yasin ustanın videolarını uzun zamandır izliyordum. Gelmek istiyordum, kısmet oldu. Döneri çok seviyorum, güzel bir lezzet bekliyorum' dedi.

Necmettin Kadir Kopan ise, 'Son akımını gördüm, onun için geldim. Dönerleri lezzetli, sosyal medyada da keyifle takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Diğer müşteriler de benzer yorumlar yaptı: Caner Kaplan, 'Akımı görüp geldim. Yasin ustanın döneri çok güzel. Güler yüzlü olması burayı daha çekici kılıyor' derken; Kemal Yalçın ise 'Lezzeti çok güzel. Kilis şivesiyle konuşması da ilgimizi çekiyor' diye konuştu.

Sonuç olarak, Kadir Baba akımı Kilis'te hem esnafın yüzünü güldürdü hem de sosyal medya üzerinden gelen yeni müşterilerle işyerine hareket getirdi.

"KADİR BABA" AKIMI KİLİS’TE ESNAFA RENK KATTI

"KADİR BABA" AKIMI KİLİS’TE ESNAFA RENK KATTI

"KADİR BABA" AKIMI KİLİS’TE ESNAFA RENK KATTI

