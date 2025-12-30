DOLAR
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 31 Aralık Yoğun Kar ve Buzlanma Uyarısı

AKOM, 31 Aralık Çarşamba için yoğun kar ve yer yer -10 derece soğuk uyarısı yaptı; ekipler yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını 7/24 sürdürecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:54
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKOM, 31 Aralık Çarşamba günü şehir genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları hakkında vatandaşları uyardı.

Uyarı ve Hava Tahmini

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının il genelinde kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği; hava sıcaklıklarının ise yer yer -10 dereceye kadar düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağı vurgulandı.

Belediye Hazırlıkları

Olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm hazırlıklarını tamamladığı vurgulanırken, yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının mesai mefhumu gözetilmeksizin sürdürüleceği ifade edildi. Vatandaşlardan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında yaşanabilecek her türlü aksaklık ve taleplerin ALO 153 Çağrı Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

Kurumdan Yapılan Açıklama

"Şehrimizi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava şartlarına karşı tüm birimlerimizle hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, ulaşımın aksamaması ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapacak. Yerleşim yerleri ulaşıma açık tutulacak; kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Hedefimiz, zorlu kış şartlarında da hemşehrilerimizin güvenliğini ve konforunu en üst seviyede sağlamak, şehir genelinde hayatın normal seyrini korumak"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

