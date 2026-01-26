Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Sonrası Çarpıcı Dönüşüm: Hayrullah ve Şazibey’de Yeni Siluet

Kahramanmaraş’ta Hayrullah ve Şazibey mahalleleri, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından aynı açıdan çekilen havadan görüntülerle çarpıcı bir dönüşüm sergiledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:55
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Sonrası Çarpıcı Dönüşüm: Hayrullah ve Şazibey’de Yeni Siluet

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat sonrası siluet değişimi

6 Şubat 2023Kahramanmaraş’ta, yürütülen yeniden inşa çalışmaları şehir görünümünü değiştirdi. Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah ve Şazibey mahalleleri, depremin 10’uncu gününde havadan çekilen görüntülerle karşılaştırıldığında bugünkü fotoğraf farklı bir dönüşümü gözler önüne seriyor.

Havadan görüntüler 3 yıl sonra aynı açıyla karşılaştırıldı

Depremin ilk günlerinde enkaz alanları ve çadır kentlerin hakim olduğu mahallelerde, bugün aynı açıdan çekilen yeni havadan görüntülerde modern ve güvenli deprem konutları, düzenli yerleşimler ve yeni yolların yükseldiği görülüyor. Yıkımın simgesi haline gelen eski yapıların yerine yapılan yaşam alanları, bölgedeki dönüşümün somut göstergesi oldu.

Geçmişte enkazla kaplı alanların yerini alan düzenli konut blokları ve altyapı düzenlemeleri, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak şekilde planlandı. Yetkililerin yürüttüğü çalışmalar mahalle siluetinde belirgin bir değişim yarattı.

Vatandaşlardan Sevgi Kayışlı, "Bir deprem yaşadık ve bundan sonraki süreçte hem enkaz kaldırma, inşaat aşaması olsun birçok şeye şahit olduk. Çoğu bina yapıldı ve yapılan binalarda var emeği geçenlere teşekkürler" dedi.

Vatandaşlardan Adem Karagedik ise, "Hükümetimiz büyük iş başardı diğer devletler olsa bu kadar hasar almış illere kısa zamanda yapamayabilirdi. Ama devletimiz sağ olsun belediyemiz ve ilgili kurumlar gereğini yapıyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan Bilal Sarı da "Çok güzel çalışmalar var değişim de var yapanın da yaptıranın da hepsinin geçmişine rahmet olsun" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinin ifadeleri, yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandığını ortaya koyuyor. Havadan çekilen aynı açılı görüntüler, Kahramanmaraş’ta geçilen sürecin görsel bir belgesi olarak öne çıkıyor.

