Kahramanmaraş'ta 9 Ocak Yağış Uyarısı: İlçe İlçe Kar ve Yağmur Beklentisi

Kahramanmaraş'ta 9 Ocak Yağış Uyarısı

AKOM'dan ilçe ilçe uyarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9 Ocak Cuma günü şehir genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan açıklamada, yağış türlerinin ilçelere göre değişeceği belirtildi.

AKOM duyurusuna göre Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Bin metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Diğer yandan Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde yağışların ağırlıklı olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı ve ulaşımı etkilememesi için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulandı. Kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları için gerekli hazırlıkların tamamlandığı, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edileceği belirtildi. Ayrıca kışla mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklar ve taleplerin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesine iletilebileceği hatırlatıldı.

