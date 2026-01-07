Kahramanmaraş'ta 9 Ocak Yağış Uyarısı: İlçe İlçe Kar ve Yağmur Beklentisi

Kahramanmaraş AKOM, 9 Ocak Cuma günü ilçelere göre yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini, ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:14
Kahramanmaraş'ta 9 Ocak Yağış Uyarısı: İlçe İlçe Kar ve Yağmur Beklentisi

Kahramanmaraş'ta 9 Ocak Yağış Uyarısı

AKOM'dan ilçe ilçe uyarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9 Ocak Cuma günü şehir genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan açıklamada, yağış türlerinin ilçelere göre değişeceği belirtildi.

AKOM duyurusuna göre Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Bin metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Diğer yandan Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde yağışların ağırlıklı olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı ve ulaşımı etkilememesi için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulandı. Kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları için gerekli hazırlıkların tamamlandığı, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edileceği belirtildi. Ayrıca kışla mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklar ve taleplerin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesine iletilebileceği hatırlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ, 9 OCAK CUMA GÜNÜ ŞEHİR GENELİNDE YAĞMUR VE KAR...

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ, 9 OCAK CUMA GÜNÜ ŞEHİR GENELİNDE YAĞMUR VE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞINI DUYURDU

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Starlink Uyduları Hakkari Semalarında Tek Sıra Halinde Görüntülendi
2
Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı
3
Kastamonu'da Su Kesintisi 4. Güne Taştı: Tanker ve Ambalajlı Su Dağıtımı
4
Bingöl Valisi Usta’dan Tek Öğretmenli Köy Okuluna Fedakar Ziyaret
5
Litvanya'dan Bursa'ya İşbirliği Daveti: Bozbey ve Büyükelçi Janukonis Görüştü
6
Hakkari Çimenli'de Kar Seraları Çökertti: Üretici Destek Bekliyor
7
Hakkari'de Karla Mücadele Toplantısı — 9 Ocak İçin Tedbirler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları