Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Bulvarı’na Yeni Asfalt ve Kaldırım Yenilemesi

Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Bulvarı’nda Kapsamlı Yenileme

Altyapı tamamlanan kesimde sıcak asfalt serimi ve eş zamanlı kaldırım-refüj çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla yürüttüğü yol yenileme programı kapsamında Azerbaycan Bulvarında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, altyapı imalatları tamamlanan kesimlerde etaplar halinde sürdürüyor. Milli İrade Meydanı’ndan Madalyalı Kavşağa gidiş istikametinde başlatılan uygulamada mevcut asfalt sökülerek yol baştan sona yenileniyor ve sıcak asfalt serimi ile üstyapı tamamlanıyor.

Projenin hedefi; sürüş güvenliğini artırmak ve yol konforunu üst seviyeye çıkarmak. Bu doğrultuda asfalt çalışmalarına ek olarak cadde boyunca kaldırım ve refüj imalatları da eş zamanlı yürütülüyor. Ekipler, kaldırımların ve refüjlerin düzenlenmesini titizlikle sürdürüyor.

Çalışmalar, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda devam ederken, belediye yetkilileri vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulacağını bildiriyor.

