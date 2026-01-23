Kahramanmaraş’ta Belediye Ekipleri 7/24 Karla Mücadelede

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:57
Kahramanmaraş’ta Belediye Ekipleri 7/24 Karla Mücadelede

Kahramanmaraş’ta belediye ekiplerinin kar mesaisi

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, günlük yaşamın ve ulaşımın aksamaması için tüm birimler sahada görev yapıyor. Ekipler, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için kent genelinde yoğun mesai harcıyor.

Gündüz ve gece süren müdahaleler

Çalışmalar sadece gündüz değil gece boyunca da devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı önleyici tedbirler alınıyor; özellikle tuzlama ve solüsyon uygulamalarına ağırlık veriliyor. Bu sayede sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliği korunuyor.

Öncelikli güzergahlar

Şehir merkezinde, başta ana arterler olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlar öncelikli olarak kardan temizleniyor.

Dulkadiroğlu bölgesinde ekiplerin yoğun olarak görev yaptığı lokasyonlar: Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Büğlek Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Salman Zülkadiroğlu Bulvarı, Vezir Hoca Bulvarı, Hikmet Kabakcı Caddesi.

Onikişubat bölgesinde ise Şekerdere Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Ahmet Uncu Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı gibi ana ulaşım akslarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ ŞEHİR MERKEZİNDE...

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ ŞEHİR MERKEZİNDE KAR TEMİZLEME VE YOL AÇMA MESAİSİ SÜRDÜRÜYOR

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ ŞEHİR MERKEZİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları