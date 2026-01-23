Kahramanmaraş’ta Belediye Ekipleri 7/24 Karla Mücadelede

Kahramanmaraş’ta belediye ekiplerinin kar mesaisi

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, günlük yaşamın ve ulaşımın aksamaması için tüm birimler sahada görev yapıyor. Ekipler, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için kent genelinde yoğun mesai harcıyor.

Gündüz ve gece süren müdahaleler

Çalışmalar sadece gündüz değil gece boyunca da devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı önleyici tedbirler alınıyor; özellikle tuzlama ve solüsyon uygulamalarına ağırlık veriliyor. Bu sayede sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliği korunuyor.

Öncelikli güzergahlar

Şehir merkezinde, başta ana arterler olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlar öncelikli olarak kardan temizleniyor.

Dulkadiroğlu bölgesinde ekiplerin yoğun olarak görev yaptığı lokasyonlar: Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Büğlek Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Salman Zülkadiroğlu Bulvarı, Vezir Hoca Bulvarı, Hikmet Kabakcı Caddesi.

Onikişubat bölgesinde ise Şekerdere Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Ahmet Uncu Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı gibi ana ulaşım akslarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

