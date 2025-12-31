Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadeleyi 7/24 Sürdürüyor

Saha ekipleri anında müdahale ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezi ve ilçelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarına başladı. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yüzlerce araç ve personel, karla mücadele çalışmalarına kar yağışının ilk dakikalarından itibaren sahada başladı. Ekipler; ana arterler, cadde, bulvar ve kavşaklarda kesintisiz çalışarak yolların trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Öncelikli müdahale özellikle yüksek kesimler ve ulaşım açısından kritik güzergâhlarda gerçekleştiriliyor; ekipler buzlanma riskine karşı gerekli tedbirleri alıyor ve çalışmaları hava şartlarını anbean takip ederek sürdürüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yürütülen koordinasyon sayesinde ekipler ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde sevk ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz anında çalışmalara başlamış, ana arterler başta olmak üzere tüm kritik güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını başlatmıştır. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak ve günlük hayatın aksamaması adına ekiplerimiz 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Hem şehir merkezi hem de ilçelerimizde yolların açık tutulması için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülecek".

