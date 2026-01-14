Kahramanmaraş'ta Cezaevi Personelinden Örnek Davranış: Kaza Yapan Anne ve Çocukları Evinde Misafir Edildi

Kahramanmaraş'ta cezaevi personelinden örnek davranış

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, yolda mahsur kalan bir anne ve 4 ve 7 yaşlarındaki çocukları, nöbetten çıkan cezaevi personelinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayı fark eden Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, kazaya karışan aracın kullanılamaz hâle gelmesi üzerine aileyi araçtan güvenle çıkardı.

Dondurucu hava koşullarında ailenin dışarıda beklemesini uygun bulmayan ekip, anne ve çocukları kendi araçlarına alarak güvenli bir yere taşıdı ve daha sonra aileyi kendi evlerinde misafir etti. Yapılan müdahale, yerel halk tarafından takdir topladı.

Bakan Tunç'tan teşekkür

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün gönderisini sosyal medyadan paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumu personeline teşekkür etti. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta görev bilinciyle olduğu kadar vicdanıyla da hareket eden, zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

