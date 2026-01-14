Kahramanmaraş'ta Cezaevi Personelinden Örnek Davranış: Kaza Yapan Anne ve Çocukları Evinde Misafir Edildi

Kahramanmaraş’ta cezaevi personeli, kaza yapan anne ve 4 ile 7 yaşındaki çocuklarını araçtan kurtarıp soğukta bekletmeyip evinde misafir etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:35
Kahramanmaraş'ta Cezaevi Personelinden Örnek Davranış: Kaza Yapan Anne ve Çocukları Evinde Misafir Edildi

Kahramanmaraş'ta cezaevi personelinden örnek davranış

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, yolda mahsur kalan bir anne ve 4 ve 7 yaşlarındaki çocukları, nöbetten çıkan cezaevi personelinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayı fark eden Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, kazaya karışan aracın kullanılamaz hâle gelmesi üzerine aileyi araçtan güvenle çıkardı.

Dondurucu hava koşullarında ailenin dışarıda beklemesini uygun bulmayan ekip, anne ve çocukları kendi araçlarına alarak güvenli bir yere taşıdı ve daha sonra aileyi kendi evlerinde misafir etti. Yapılan müdahale, yerel halk tarafından takdir topladı.

Bakan Tunç'tan teşekkür

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün gönderisini sosyal medyadan paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumu personeline teşekkür etti. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta görev bilinciyle olduğu kadar vicdanıyla da hareket eden, zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 4 VE 7 YAŞLARINDAKİ İKİ ÇOCUĞUYLA YOLDA MAHSUR...

KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 4 VE 7 YAŞLARINDAKİ İKİ ÇOCUĞUYLA YOLDA MAHSUR KALAN BİR ANNEYE, NÖBETTEN ÇIKAN TÜRKOĞLU 1 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ YARDIM ETTİ

KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 4 VE 7 YAŞLARINDAKİ İKİ ÇOCUĞUYLA YOLDA MAHSUR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
2
Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
3
Sincik’te 4 Saatlik Yol Açma Operasyonuyla Hastaya Ulaşıldı
4
Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı
5
Ankara'da Karla Uyanış: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
6
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları — Palandöken 192 cm
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları