Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşünde tilkiyi çerezle besledi

Emekli polis Mustafa Çot, Ahır Dağı'nda karşılaştığı tilkiyi görüntüledi

Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli polis memuru Mustafa Çot, arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü için Ahır Dağı'na çıktı. Yürüyüş sırasında grup, bir tilki ile karşılaştı; Çot o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Çot, tilkinin acıktığını düşünerek yanındaki çerez ve kuru yemişleri verdi. Tilki kuru yemişleri yedikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Mustafa Çot şu ifadeleri kullandı: 'Dağlık alanda yürüyüş yaparken yolumuzdan karşıya geçen bir tilki gördük. Seslenerek yanımıza gelmesini sağladık. Yanımızda bulunan çerez ve kuru yemişlerle hayvanı besledik. Oldukça yaklaştı ve sevimli bir görüntü oluştu. Yaban hayatın korunması gerekiyor. Tilkiler ve diğer yaban hayvanları da bu doğanın bir parçası. Özellikle kış aylarında beslenmeleri zorlaşıyor. Onların korunması ve yaşatılması gerekiyor' diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR VATANDAŞ, YAPTIĞI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA KARŞILAŞTIĞI TİLKİYİ KURU YEMİŞLE BESLEDİ.