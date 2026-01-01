DOLAR
Kahramanmaraş'ta Kar Sevinci: 222 Araç ve 330 Personelle Müdahale

Kahramanmaraş’ta etkili kar yağışıyla belediye 222 araç ve 330 personelle 11 ilçede yolları açık tutuyor; Trafik Yönetim Merkezi 264 kamerayla çalışmaları izliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:43
Kahramanmaraş’ta karla beyaz manzara; ekipler sahada

Büyükşehir 11 ilçede ulaşımı güvence altına alıyor

Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olmasının ardından etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Şehir genelinde oluşan kış manzaraları vatandaşlara özellikle mevsimin ilk karının tadını çıkarma imkânı sundu. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaş kar yağışını sevinçle karşıladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise ulaşımda aksama yaşanmaması ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koordineli yürütülen karla mücadelede 222 araç ve 330 personel ile 11 ilçenin tamamında sahada görev yapıldığı bildirildi.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar, kavşak ve bağlantı yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Çalışmalar Trafik Yönetim Merkezi üzerinden de yakından takip ediliyor; 264 kamerayla yol durumu anbean izlenerek risklere hızlı müdahale sağlanıyor.

"Şu anda 222 aracımız ve 330 personelimizle birlikte 11 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik Yönetim Merkezi’nde 264 kamerayla şehir merkezi ve ilçelerimizdeki durumu anbean kontrol ediyoruz. Tüm personellerimizle sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, bu süreci hem güvenli hem de konforlu bir şekilde atlatmak"

Belediye yetkilileri, önceliklerinin vatandaşların ulaşım güvenliğini ve günlük yaşamın sürekliliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Ekiplerin saha çalışmaları ve kameralı izleme sistemiyle olası aksaklıklara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

