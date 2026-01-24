Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden kırsala kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz sürdürerek ulaşımı açık tutuyor. Talepler ALO 153'e iletilebilir.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:35
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden ilçe ve kırsal mahalle yollarına kadar sorumluluk alanındaki tüm arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Amaç, kar yağışının ulaşımda aksama yaratmasını önlemek ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmesini engellemek.

Çalışmaların Kapsamı ve Koordinasyon

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlar öncelikli olarak temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde gece gündüz sahada görev yapıyor ve yoğun mesai harcıyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşımının açık tutulması için kar küreme makineleri ve ekipleri koordineli şekilde hareket ederken, özellikle buzlanma riskine karşı tuzlama faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

Öncelikli Müdahaleler ve İletişim

Kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde ulaşım güvenliğini sağlamak için öncelikli müdahaleler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece ekiplerin gece gündüz sahada olmaya devam edeceği belirtildi.

Kış şartlarıyla mücadele talepleri ve bildirimler için vatandaşlar ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşabilir.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

