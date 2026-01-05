DOLAR
Kahramanmaraş'ta Mahsur Kalan Aileye İtfaiyeden Erzak Desteği

Kahramanmaraş’ta Kazma Bağları Karasevmez mevkiinde mahsur kalan aileye, itfaiye ekipleri alternatif yollarla ulaşarak temel gıda ve ihtiyaç malzemesi teslim etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:00
Kahramanmaraş'ta Mahsur Kalan Aileye İtfaiyeden Erzak Desteği

Kahramanmaraş'ta itfaiyeden mahsur aileye erzak desteği

Kar yağışı nedeniyle erişim güçleşince ekipler alternatif güzergâhları kullandı

Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası bağ evinde mahsur kalan aile, Merkez Onikişubat ilçesi Kazma Bağları Karasevmez mevkiinde bulunuyordu. Aile, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.

Olumsuz arazi şartları ve yol yetersizliği nedeniyle bölgeye araçla ulaşım sağlanamadı. Buna rağmen itfaiye ekipleri alternatif güzergâhları kullanarak bağ evine ulaştı ve aileye gerekli destek verdi.

Ekipler tarafından aileye temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri teslim edildi. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bağ evinde mahsur kalan aileye itfaiyeden erzak desteği

Bağ evinde mahsur kalan aileye itfaiyeden erzak desteği

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

