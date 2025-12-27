DOLAR
Kahramanmaraş'ta Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 6-10°C Düşecek

Kahramanmaraş'ta 27 Aralık'tan itibaren sıcaklıkların 6-10 derece düşeceği, gece ve sabahları sıfırın altına inebileceği, buzlanma ve zirai don riski uyarısı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:46
Kahramanmaraş'ta soğuk hava uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren kent genelinde ani bir sıcaklık düşüşü beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıda, hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece arasında azalacağı bildirildi.

Beklenen etkiler

Meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürecek. AKOM, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inebileceğine dikkat çekti. Bu durumun buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

Tarım ve üreticiler için uyarı

Açıklamada, soğuk havanın tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskini artıracağı belirtildi. Bu kapsamda çiftçilerin ve üreticilerin ürünlerini korumaya yönelik gerekli tedbirleri almaları, özellikle gece saatlerinde don riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşlardan ulaşım ve günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, resmi duyuruların takip edilmesi talep edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

