Kahramanmaraş'ta Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 6-10°C Düşecek

Kahramanmaraş'ta soğuk hava uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren kent genelinde ani bir sıcaklık düşüşü beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıda, hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece arasında azalacağı bildirildi.

Beklenen etkiler

Meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürecek. AKOM, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inebileceğine dikkat çekti. Bu durumun buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

Tarım ve üreticiler için uyarı

Açıklamada, soğuk havanın tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskini artıracağı belirtildi. Bu kapsamda çiftçilerin ve üreticilerin ürünlerini korumaya yönelik gerekli tedbirleri almaları, özellikle gece saatlerinde don riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşlardan ulaşım ve günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, resmi duyuruların takip edilmesi talep edildi.

