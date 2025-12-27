DOLAR
Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı'nda Geçici Trafik Düzenlemesi: Müftülük-Valilik Yönü 7 Ocak'a Kadar Kapalı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Trabzon Bulvarı’nda Müftülük-Valilik yönünü 7 Ocak'a kadar trafiğe kapattı; alternatif güzergâhlar önerildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:43
Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı'nda Geçici Trafik Düzenlemesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek alt ve üstyapı imalatları nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını duyurdu.

Çalışma Alanı ve Süre

Açıklamaya göre, Müftülük binasından Valilik binasına gidiş şeridi 7 Ocak tarihine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Ulaşım ve Yönlendirmeler

Çalışmalar süresince ulaşım, bulvarın diğer kesimlerinden ve yetkililerce belirlenen alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Belediye, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhalarına, işaretlere ve yönlendirmelere titizlikle uymaları gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca, çalışma güzergâhını kullanacak araç sahiplerinden yoğunlukların önüne geçebilmek için mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

