Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı'nda Geçici Trafik Düzenlemesi: Müftülük-Valilik Yönü 7 Ocak'a Kadar Kapalı

Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı'nda Geçici Trafik Düzenlemesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek alt ve üstyapı imalatları nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını duyurdu.

Çalışma Alanı ve Süre

Açıklamaya göre, Müftülük binasından Valilik binasına gidiş şeridi 7 Ocak tarihine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Ulaşım ve Yönlendirmeler

Çalışmalar süresince ulaşım, bulvarın diğer kesimlerinden ve yetkililerce belirlenen alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Belediye, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhalarına, işaretlere ve yönlendirmelere titizlikle uymaları gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca, çalışma güzergâhını kullanacak araç sahiplerinden yoğunlukların önüne geçebilmek için mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

