Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm Deprem Konutları Tamamlandı

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşam yeniden başlayacak

6 Şubat depremlerinin ardından Bahçelievler Mahallesi'nde başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen deprem konutlarının yapımı tamamlandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki çalışmalarda, mevcut yapı stokunun yenilenmesi ve güçlendirilmesi esasına göre yürütülen yerinde dönüşüm modelinde hak sahiplerinin kendi parsellerinde yeniden konut sahibi olmaları hedefleniyor. İnşa edilen konutların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşamın yeniden başlayacağı bildirildi.

Yetkililer, mahallede altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü ve yeni yapıların deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edildiğini vurguladı.

Vatandaşların görüşleri:

Batuhan Doğru: "Eskiden burada çok katlı binalar vardı ve hoş durmuyordu. Şimdiki binalar daha düzeli yapanların eline sağlık"

Yücel İçyılmaz: "Evlerimiz çok güzel yapıldı işçilerimizin ellerine sağlık. Allah’ım bizi belalardan korusun. Bir daha felaketler yaşanmasın"

Mehmet Kırık: "Depremden bu yana birçok yer yeniden yapılıyor ve yükseliyor. İllaki eskisi kadar iyi olmaz ama eski neşeli zamanlara geri döneceğimizi düşünüyorum"

