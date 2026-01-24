Kahveci’den Köksal’a Ziyaret: Sosyal Belediyecilikte İş Birliği Görüşüldü

Ziyarette odak: sosyal belediyecilik ve ortak projeler

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede iki belediye arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantı sırasında taraflar, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve başarılı uygulama örneklerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde özellikle vatandaş odaklı hizmet yaklaşımıyla hayata geçirilen projelerin yaygınlaştırılması ve birbirlerine aktarılabilecek iyi uygulamalara öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmelerde ayrıca şehirlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunabilecek ortak projeler üzerinde de istişareler yapıldı. Belediye yetkilileri, ortak faaliyetlerin yerelde etkinlik yaratacağı ve kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlayacağı görüşünde birleşti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı.

YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ