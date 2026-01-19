Kapadokya'da Peribacaları Arasında Snowboard Keyfi

Kapadokya, yoğun karla beyaza bürünürken bazı ziyaretçiler peribacaları arasında snowboard yaparak kışın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:05
Beyaza bürünen miras bölgesi turizme renk kattı

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, günlerdir süren kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüye büründü. Bölgenin eşsiz peribacaları, kar manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Kapadokya’yı ziyaret eden bazı vatandaşlar ise bu benzersiz manzara içinde peribacaları arasında snowboard yaparak kışın tadını çıkardı. Bölgenin her mevsim farklı güzellikler sunduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Mustafa Özler peribacaları arasında kaymanın çok keyifli olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Kapadokya sıcak hava balonları, peribacaları, doğal ve kültürel yapısıyla ayrıcalıklı bir bölge. Biz de bu bölgede snowboard yapma ayrıcalığını yaşadık. Bu sporu yaparken çok eğlendik. Normalde Erciyes’e kayak yapmaya gidecektik. Hafta sonu kar ve tipi nedeniyle gidemedik. Biz de hazırlığımızı yapmışken Kapadokya da snowboard sporunu icra ettik"

