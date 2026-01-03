DOLAR
KAPGEM, Türkiye Maddi Kültür Envanteri için Ulusal Dijital Model Önerdi

KAPGEM, 'Türkiye Maddi Kültür Envanteri' raporuyla ulusal ölçekte tek dijital envanter modeli önerdi; veri bütünlüğü ve erişilebilirlik hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:50
KAPGEM, Türkiye Maddi Kültür Envanteri için Ulusal Dijital Model Önerdi

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Türkiye Maddi Kültür Envanteri Politika Raporu", ülke çapında tek dijital envanter modeli kurulmasını öneriyor. Amaç, maddi kültür varlıklarının kaybolmadan korunması, kamu politikalarına güvenilir veri sağlanması ve bilimsel araştırma ile turizme güçlü altyapı kazandırılmasıdır.

Toplantı ve katılımcılar

Raporun tanıtımı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Kampüsü Taş Bina’da düzenlenen toplantıyla yapıldı. Toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, KAPGEM üyeleri ve davetliler katıldı.

Raporun önemi ve öneri

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM’in politika raporlarıyla Türkiye gündemine katkı sunduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye gündeminde yer almaya, ülkemizin politikalarını geliştirmeye, kamu kurum ve kuruluşlarımızın politikalarına katkı ve destek sunmaya KAPGEM devam ediyor. Türkiye’de politika üretim sürecine destek faaliyetlerini bir üniversite olarak üstleniyoruz". Tanıtılan çalışma, KAPGEM’in 10. politika raporunda yer alıyor ve ülkeyi kapsayan bir model önerisi sunuyor.

Modelin temel özellikleri ve hedefleri

KAPGEM Kültür ve Sanat Politikaları Masası Başkanı Doç. Dr. Utku Aybudak raporda önerilen modelin sunduğu kazanımları şu şekilde özetledi: önerilen model kamu yönetimi açısından veri bütünlüğü ve politika üretimine katkı sağlayacak; bilimsel araştırmalar için güvenilir bir altyapı oluşturacak; toplum ve turizm açısından ise erişilebilirlik ve görünürlük sağlayacaktır.

Aybudak, modelin diplomatik boyutuna da dikkati çekerek, gönül coğrafyasına yönelik yatırımların kayıt altına alınması açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Raporda önerilen sistemin temel unsurları arasında açık erişimli, güncellenebilir ve sürdürülebilir yapı, harita tabanlı erişim, mobil uyumlu dijital altyapı ve çok dilli yapı bulunuyor. Ayrıca modelin ulusal ve bütünleşik olması, kamu temelli kayıt sistemi içermesi ve Web 2.0 tabanlı katılım esasına dayanmasıyla diğer çalışmalardan ayrıldığı vurgulandı.

Envanter çalışmalarının kültürel mirasın korunması açısından taşıdığı hayati öneme değinen Aybudak, bu konuda şu uyarıda bulundu: "Envanterlemediğimizde bu tarihi mirası kalıcı olarak maalesef kaybedebiliyoruz. Bilgi güçtür. Kültürel mirasın korunması ancak sistemli veri üretimi ve bütünleşik envanterle mümkündür".

Sunum ve tartışmalar, önerilen modelin uygulamaya geçirilebilmesi için kamu kurumları, akademi ve sivil toplum iş birliğinin önemini öne çıkardı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

