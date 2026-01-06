Kar Yağışı Gaziantep'te Çiftçinin Yüzünü Güldürdü: Antep Fıstığında Rekolte Umudu

Kar Yağışı Gaziantep'te Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Gaziantep’te kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü kar yağışıyla gülerken, çiftçi için adeta can suyu olan kar, başta Antep fıstığı ve hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek rekolte beklentisini de artırdı.

Kuraklık endişesi azaldı

Geçtiğimiz yıllarda sonbaharın çok kurak geçmesi ve barajlardaki suyun azalması nedeniyle tarım alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanmış; kış mevsiminde de yeterli yağışın olmaması, kuraklık endişesini derinleştirmişti. Bu durum meyve ağaçlarında erken açma riskini artırırken, ekili hububat alanları ile Antep fıstığı ve zeytin bahçelerinde verim kayıplarına yol açtı.

Kar yağışı ve beklentiler

Gaziantep’te geçtiğimiz hafta belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, hafta sonu itibarıyla yerini güneşli havaya bıraktı. İki gün süren yağış, son yıllarda kuraklıktan etkilenen çiftçilere nefes aldırdı. Kentte en son 1968 yılında bir metre kar kalınlığı ölçülürken, 57 yıl sonra kent merkezinde 20, yüksek ve kırsal kesimlerde ise yarım metreye ulaşan kar, üreticiler arasında büyük sevinç yarattı.

Karla kaplanan Antep fıstığı, zeytin bahçeleri ve hububat ekili tarlalar, üreticilerin beklentilerini yükseltti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu yılın "var yılı" olduğu ve kar yağışının rekolteyi artıracağı öngörülüyor.

Çiftçilerin yüzü güldü: Yetkili değerlendirmesi

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, kar yağışının üreticiler üzerindeki olumlu etkisine işaret etti. Yiğit, "Kar yağışının 2026 yılında olması bizi çok sevindirdi. Kar yılı var yılı demektir. Büyüklerimizde ‘kar yılı, var yılı’ derlerdi. İnşallah bu karın devamı gelir. 2026 yılı çiftçilerimiz için bereketli, huzurlu ve daha çok ürün alacakları bir yıl olur. 2026 yılının ilk günlerinde olduğu gibi diğer aylarda da yağış bekliyoruz. Bu kar yağışının çok faydası oldu" dedi.

Yiğit ayrıca, "Bu yıl kuraklıktan dolayı Antep fıstığı ağaçlarında haşerat çoğaldı. Sürekli çiftçilerimiz ilaca yükleniyordu. O da ayrı bir maliyetti. Şu anda bu karın fıstık ağaçlarına çok faydası oldu. Haşeratlar öldü. İnşallah yağış bu şekilde devam ederse karın çok faydası olur" şeklinde konuştu.

Yiğit son olarak, "Gaziantep’te yağışların mevsim normallerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerimizin yüzü, bu son günlerdeki kar yağışıyla birlikte gülmeye başladı. Son yıllarda kuraklıktan ciddi anlamda etkilenen Gaziantep’te kar yağışı çiftçi için adeta can suyu oldu. Bu kar yağışı önümüzdeki yıl Antep fıstığında rekolteyi artıracaktır. İnşallah bu yılın daha verimli olacağını umut ediyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bereketli bir yıl dilerim" diye konuştu.

