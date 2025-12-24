DOLAR
Karabiga'nın Geleceği Güvence Altında: 7. Su Kuyusu Açıldı

Karabiga Belediyesi, artan nüfus ve projeler nedeniyle uzun vadeli su ihtiyacını güvenceye almak için 7. su kuyusunun sondaj çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:49
Karabiga'nın Geleceği Güvence Altında: 7. Su Kuyusu Açıldı

Karabiga'da 7. Su Kuyusu Sondajı Başladı

Karabiga Belediyesi, beldenin bugün su sıkıntısı yaşamadığını vurgulayarak, uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına almak amacıyla 7. su kuyusunun sondaj çalışmalarına başladı.

Mevcut kaynaklar bugün için yeterli olsa da; artan nüfus, yeni yerleşim alanları ve TOKİ projeleri göz önünde bulundurularak adım atıldı. Bilimsel araştırmalar, teknik ölçümler ve uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla yeni su kaynağının yeri belirlendi ve çalışmalar neticesinde kuvvetli bir su kaynağına ulaşıldığı bildirildi.

Başkan Elbi'nin Açıklaması

"Karabiga’mızın geleceğini yakından ilgilendiren su kuyumuzun başındayız. Yeni su kuyumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider’in ve DSİ Genel Müdürlüğü ile bölge ve il müdürlüklerimizin destekleriyle tespit ettiğimiz koordinatlarda suyumuzu bulduk ve kuyumuzu açmaya başladık. Verilere göre kuvvetli bir su kaynağına ulaştık. Bu yatırımı bugün bir ihtiyaç olduğu için değil, Karabiga’mızın geleceğini güvence altına almak için yapıyoruz."

Başkan Elbi, mevcut altyapının gücüne de dikkat çekerek, "2.000 ton kapasiteli mevcut su depomuz yüzde 100 doluluk oranıyla şehrimize kesintisiz su vermeye devam ediyor. Altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Karabiga'mızda aylardır tek bir gün bile su kesintisi

