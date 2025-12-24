Karabük Adalet Sarayı'nda Zemin Hazırlıkları Devam Ediyor

Karabük Adalet Sarayı'nda zemin hazırlıkları sürüyor

Karabük’te yapımına başlanan Adalet Sarayı inşaatında zemin hazırlığı çalışmaları hızla ilerliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İdari İşler Savcısı Oğuz Yılmaz, yürütülen işler ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme ve çalışma takvimi

İnceleme sırasında Yılmaz, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Proje sahası, yaklaşık 20 gün önce ilk kazmanın vurulmasıyla fiilen inşa sürecine girmiş durumda.

Zemin hazırlıkları ve kullanılan malzemeler

Zemin doldurma çalışmalarında Kardemir tarafından temin edilen cüruf ile Karabük Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanan asfalt kırığı ve mıcır kullanıldı. Bu malzemeler inşaat alanına dökülerek dolgu işlemleri gerçekleştirildi.

Temel atma töreni

Karabük Adalet Sarayı’nın temel atma töreninin, 26 Aralık Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla yapılacağı bildirildi.

Yeni Adalet Sarayı’nın tamamlanmasıyla birlikte Karabük’te adalet hizmetlerinin daha modern, hızlı ve etkin bir şekilde sunulması hedefleniyor.

