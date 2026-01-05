DOLAR
Karabük Belediyesi Parklarda Denetimleri Sıklaştırdı

Karabük Belediyesi, yenilenen park ve yeşil alanlarda zabıta denetimlerini artırdı; zarar verenlere ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:53
Karabük Belediyesi, kent genelinde yürütülen park ve yeşil alan yenileme çalışmalarının ardından, bu alanların korunması için denetimleri artırdı. Zabıta ekipleri, yenilenen parkların güvenli, düzenli ve amacına uygun kullanımını sağlamak amacıyla yoğun kontroller gerçekleştiriyor.

Yapılan incelemelerde park donatılarına, çocuk oyun gruplarına ve yeşil alanlara zarar verildiği bazı münferit olumsuzluklar tespit edildi. Belediye, kamu malına verilen zarara karşı tavizsiz bir tutum sergilenmesini vurguladı.

Başkan Özkan Çetinkaya'nın Açıklaması

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Parklarımız; çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin huzurla vakit geçirdiği ortak yaşam alanlarıdır. Bu alanlar büyük bir emek ve kamu kaynağıyla yenileniyor. Parklara zarar vermek, doğrudan Karabük’e ve hemşehrilerimizin ortak emeğine zarar vermektir" dedi.

Çetinkaya, denetimlerin düzenli ve kararlı bir şekilde devam edeceğini ve kamu malına zarar verenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacağını belirtti.

Vatandaşlara Çağrı

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan park ve yeşil alanların korunmasına yönelik duyarlılık beklediklerini, olumsuz durumların ilgili birimlere bildirilmesinin şehir yaşamının kalitesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

