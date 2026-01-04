Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nda Erol Işık Güven Tazeledi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nda Erol Işık yeniden başkan

Genel kurul, sonuçlar ve gergin anlar

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erol Işık, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Beraber anılan kuruluşun resmi adı Karabük Sağlık, Temizlik, Güzellik ve Bakım Hizmetleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası olan genel kurul, Karabük Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oda başkanlığı görevini 12 yıldır sürdüren mevcut başkan Erol Işık'ın karşısına, Karabük'te kuaförlük yapan Emirhan Bayraktar aday olarak çıktı. Divan başkanlığını ise Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç yürüttü.

Kongrede adaylar kısa konuşmalar yaptı; ancak zaman zaman gergin anlar yaşandı ve konuşmalar sırasında tartışmalar çıktı. Adayların destekçileri arasında yaşanan itiş kakış üzerine, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri salona müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde toplam 243 oy kullanıldı. Oylardan 6 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Erol Işık 134 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Emirhan Bayraktar 103 oyda kaldı.

