DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.932.675,34 -1,19%

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nda Erol Işık Güven Tazeledi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası genel kurulunda mevcut başkan Erol Işık yeniden seçildi; seçimde gerilim yaşandı ve polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 19:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:01
Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nda Erol Işık Güven Tazeledi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nda Erol Işık yeniden başkan

Genel kurul, sonuçlar ve gergin anlar

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erol Işık, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Beraber anılan kuruluşun resmi adı Karabük Sağlık, Temizlik, Güzellik ve Bakım Hizmetleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası olan genel kurul, Karabük Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oda başkanlığı görevini 12 yıldır sürdüren mevcut başkan Erol Işık'ın karşısına, Karabük'te kuaförlük yapan Emirhan Bayraktar aday olarak çıktı. Divan başkanlığını ise Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç yürüttü.

Kongrede adaylar kısa konuşmalar yaptı; ancak zaman zaman gergin anlar yaşandı ve konuşmalar sırasında tartışmalar çıktı. Adayların destekçileri arasında yaşanan itiş kakış üzerine, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri salona müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde toplam 243 oy kullanıldı. Oylardan 6 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Erol Işık 134 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Emirhan Bayraktar 103 oyda kaldı.

KARABÜK BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN EROL IŞIK, YENİDEN...

KARABÜK BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN EROL IŞIK, YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

KARABÜK BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN EROL IŞIK, YENİDEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da 'Yanlış iğne' iddiası: 4 yaşındaki Mihra yatalık kaldı
2
Ereğli’de Kurt Sürüsü Şehir Merkezine Yakın Görüntülendi
3
Sivas Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Halay ve Gece Kayağıyla Açıldı
4
Kastamonu'da Karla Kapanan Köyde Rahatsızlanan Yaşlı AFAD ile Hastaneye Ulaştırıldı
5
Pusula Maraş'tan 'Kar Maraş’a Başka Yakışır' Fotoğraf Yarışması
6
BEÜ Rektörü Özölçer’in Çevre Dostu Pet Şişe Kumbarası TÜRKPATENT’te Tescillendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları