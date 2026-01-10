Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda Yıldıray Yıldırım güven tazeledi

Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Yıldıray Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim Detayları

Genel kurul, Tüccarlar İş Merkezi'nde gerçekleştirildi ve toplam 1.156 oy kullanıldı. Seçimde Yıldıray Yıldırım 680 oy alarak üyelerin güvenini tazelerken, diğer aday Ali Rıza Gökçekli 468 oyda kaldı. Kullanılan oyların 8'i ise geçersiz sayıldı.

Başkanın Açıklaması

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Başkan Yıldıray Yıldırım, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Yıldırım, esnaf ve sanatkârların hak ve menfaatlerini korumak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

