Karabük'te 80 Yaşındaki Zehra Bölüm'ün Ölümü: Valilikten Açıklama

Karabük Valiliği, Bulak köyünde 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ün ölümüne ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini; adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:32
Karabük'te 80 Yaşındaki Zehra Bölüm'ün Ölümü: Valilikten Açıklama

Karabük Valiliğinden Zehra Bölüm'ün ölümüyle ilgili açıklama

Karabük Valiliği, Bulak köyünde yaşayan 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ün hayatını kaybetmesiyle ilgili kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Olayın seyri

Açıklamaya göre, Zehra Bölüm evinin bahçesinde kızının tarafından hareketsiz halde görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aile ve sosyal durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal incelemede merhumenin beş çocuğu olduğu, tüm çocuklarının evli bulunduğu ve anneleriyle düzenli ve yakın ilgilendikleri belirtildi. İncelemede, çocuklardan iki tanesinin Bulak köyünde ikamet ettiği, merhumeye çok yakın mesafede yaşadıkları ve günlük bakım ile ihtiyaçlarının karşılanmasına düzenli destek sağladıkları kaydedildi.

Valilik açıklamasında ayrıca merhumenin üç katlı müstakil bir evde tek başına yaşadığı, eşinden kalan emekli aylığı ile birlikte birçok taşınmazının bulunduğu ve bu taşınmazlardan kira geliri elde ettiği bildirildi. Ailenin sosyo-ekonomik durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde bulunmadığı vurgulandı.

Sağlık değerlendirmesi ve kayıt incelemesi

Sağlık değerlendirmesinde Bölüm'ün yaşına göre bedensel hareket kabiliyetinin yerinde olduğu, günlük yaşamını büyük ölçüde bağımsız sürdürebildiği ve hayatını kısıtlayıcı ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı, ancak son dönemde demans başlangıcına işaret eden bazı belirtiler gösterdiği ifade edildi.

Yine açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarında merhumenin herhangi bir sosyal hizmet modeli veya yardım programı için başvurusunun bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma ve uyarı

Valilik, olayla ilgili adli sürecin ilgili birimler tarafından titizlikle yürütüldüğünü hatırlatarak, kamuoyunda yer alan ve yanlış algıya yol açabilecek paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

