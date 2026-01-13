Karabük’te Fotokapana Yansıyan Vaşak ve Kurtlar

Ovacık ilçesinde doğaseverin yerleştirdiği cihaz, ormandaki hareketliliği kaydetti

Karabük’ün Ovacık ilçesinde doğa kamerasına yansıyan görüntüler, bölgedeki yaban hayatının izlenmesine dair çarpıcı kareler sundu.

Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının hareketlerini takip etmek amacıyla evinin yakınındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Bölgede daha önce de çeşitli yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık’ın kurduğu fotokapan, bu kez ormanda yiyecek arayan vaşak ile iki kurtu kaydetti.

Kayda geçen görüntüler, hem bölge ekolojisine dair bilgiler sunuyor hem de yaban hayatı izleme çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

