Karabük’te Fotokapana Yansıyan Vaşak ve Kurtlar

Karabük’ün Ovacık ilçesinde doğasever Ramazan Işık'ın kurduğu fotokapan, yiyecek arayan bir vaşak ile iki kurdu görüntüledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:48
Karabük’te Fotokapana Yansıyan Vaşak ve Kurtlar

Karabük’te Fotokapana Yansıyan Vaşak ve Kurtlar

Ovacık ilçesinde doğaseverin yerleştirdiği cihaz, ormandaki hareketliliği kaydetti

Karabük’ün Ovacık ilçesinde doğa kamerasına yansıyan görüntüler, bölgedeki yaban hayatının izlenmesine dair çarpıcı kareler sundu.

Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının hareketlerini takip etmek amacıyla evinin yakınındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Bölgede daha önce de çeşitli yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık’ın kurduğu fotokapan, bu kez ormanda yiyecek arayan vaşak ile iki kurtu kaydetti.

Kayda geçen görüntüler, hem bölge ekolojisine dair bilgiler sunuyor hem de yaban hayatı izleme çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

KARABÜK'ÜN OVACIK İLÇESİNDE VAŞAK VE KURTLAR YİYECEK ARARKEN FOTOKAPANA YANSIDI.

KARABÜK'ÜN OVACIK İLÇESİNDE VAŞAK VE KURTLAR YİYECEK ARARKEN FOTOKAPANA YANSIDI.

KARABÜK'ÜN OVACIK İLÇESİNDE VAŞAK VE KURTLAR YİYECEK ARARKEN FOTOKAPANA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Elazığ'da 323 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bilecik'te 2026 İçme Suyu Planlaması: Köylerin Geleceği Masaya Yatırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları