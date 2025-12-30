DOLAR
Karabük'te Kar ve Tır Kazaları Trafiği Kapattı: Yolcular Otobüslerde Sabahladı

Karabük’te yoğun kar ve bazı tırların makaslaması nedeniyle İstanbul istikametine trafik kapandı; yolcular şehirlerarası otobüslerde geceyi geçirmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:53
Karabük'te Kar ve Tır Kazaları Trafiği Kapattı: Yolcular Otobüslerde Sabahladı

Karabük'te kar yağışı ulaşımı felç etti: Yolcular otobüslerde sabahladı

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Gerede ve Karabük-Ankara bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

İstanbul yönü geçici olarak kapatıldı

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle bazı tırların makaslaması sonucu İstanbul yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yolun kapanmasıyla birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri Karabük’te bekletilirken, çok sayıda yolcu geceyi otobüslerde geçirmek zorunda kaldı.

Seferler sabah normale döndü

Sabah saatlerinde yolun ulaşıma açılmasıyla otobüsler seferlerine devam etti.

KAR YAĞIŞI VE BAZI TIRLARIN MAKASLAMASI NEDENİYLE İSTANBUL İSTİKAMETİNE TRAFİĞİN KAPATILMASI...

KAR YAĞIŞI VE BAZI TIRLARIN MAKASLAMASI NEDENİYLE İSTANBUL İSTİKAMETİNE TRAFİĞİN KAPATILMASI SONUCU YOLDA KALAN YOLCULAR, KARABÜK’TE OTOBÜSLERDE SABAHLADI.

KAR YAĞIŞI VE BAZI TIRLARIN MAKASLAMASI NEDENİYLE İSTANBUL İSTİKAMETİNE TRAFİĞİN KAPATILMASI...

