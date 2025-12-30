Karabük'te Kar ve Tır Kazaları Trafiği Kapattı: Yolcular Otobüslerde Sabahladı

Karabük'te kar yağışı ulaşımı felç etti: Yolcular otobüslerde sabahladı

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Gerede ve Karabük-Ankara bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

İstanbul yönü geçici olarak kapatıldı

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle bazı tırların makaslaması sonucu İstanbul yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yolun kapanmasıyla birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri Karabük’te bekletilirken, çok sayıda yolcu geceyi otobüslerde geçirmek zorunda kaldı.

Seferler sabah normale döndü

Sabah saatlerinde yolun ulaşıma açılmasıyla otobüsler seferlerine devam etti.

