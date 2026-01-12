Karabük’te Kar Yağışı: Karayolları Safranbolu-Bartın Yolunda Aralıksız Çalışıyor

Karabük’te kar yağışıyla karayolları aralıksız çalışıyor
Safranbolu-Bartın kara yolu ve yüksek kesimlerde önlemler sürüyor
Karabük’ün yüksek kesimleri yeniden karla örtüldü. Meteorolojinin uyarılarının ardından karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Safranbolu-Bartın kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor. Bölgede ekipler belirli noktalarda kontroller de gerçekleştiriyor.
Öte yandan bölgede zaman zaman yoğun sis de görülüyor.
