Karabük’te Kar Yağışı: Karayolları Safranbolu-Bartın Yolunda Aralıksız Çalışıyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden başladı. Karayolları ekipleri Safranbolu-Bartın kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:00
Karabük’te kar yağışıyla karayolları aralıksız çalışıyor

Safranbolu-Bartın kara yolu ve yüksek kesimlerde önlemler sürüyor

Karabük’ün yüksek kesimleri yeniden karla örtüldü. Meteorolojinin uyarılarının ardından karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Safranbolu-Bartın kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor. Bölgede ekipler belirli noktalarda kontroller de gerçekleştiriyor.

Öte yandan bölgede zaman zaman yoğun sis de görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

