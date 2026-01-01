DOLAR
Karabük'te Karla Mücadele: 226 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karabük'te kar yağışı sonrası kapanan 278 köy yolundan 226'sı yeniden ulaşıma açıldı; 52 yolda çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:56
Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Valilik koordinasyonunda Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın kesintisiz sağlanması için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar ve açılan yollar

Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 278 köy yolundan 226'sında ulaşım yeniden sağlandı. Halen 52 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

İlçe dağılımı

Açılan köy yollarının ilçe bazındaki dağılımı şöyle: Merkez 37, Eflani 35, Eskipazar 48, Ovacık 39, Safranbolu 35 ve Yenice 32.

Kullanılan iş makineleri

Karla mücadele çalışmalarında 3 greyder, 1 yükleyici, 1 beko loder ve 1 pick-up olmak üzere toplam 41 iş makinesi görev yapıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

