Karabük’te Yoğun Kar: Ağaçlar Devrildi, Yollar Kapandı, Araçlar Kaydı

Karabük’te kar yağışı yolları felç etti

Karabük’te etkili olan kar yağışı sırasında ağaçlar devrilip yollar kapanırken, kaygan zeminde kayan araçlar bir dizi kazaya neden oldu.

Ahmetusta Geçidi'nde devrilen çam yol kapattı

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidinde karla kaplanan bir çam ağacı yola devrildi. O sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir kazayı önledi. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı ve karla kaplı güzergahta araç kuyruğu oluştu.

Yolda bekleyen sürücülerden biri, aracından çıkardığı motorlu testereyle ağacı kesti ve ağaç parçaları yol kenarına taşındı. Bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ağacı tamamen kaldırdı. Çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Kaza zinciri: Safranbolu ve D-100'de sürüş kaymaları

Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir kamyonet kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Karabük’ü İstanbul ve Ankara’ya bağlayan D-100 kara yolunun Söğütlüçeşme mevkisinde ise bir tır refüjü aşarak karşı şeride geçti ve dorselerinden biri devrildi. Aynı güzergahta yaklaşık 50 metre ileride bir kamyonet de yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Kemikli rampalarında bir tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptı.

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

