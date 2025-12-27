DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Karabük’te Yoğun Kar: Ağaçlar Devrildi, Yollar Kapandı, Araçlar Kaydı

Karabük’te yoğun kar yağışı Ahmetusta Geçidi’ni kapatıp araçların kaymasına yol açtı; kazalarda can kaybı yok, trafik kısa sürede normale döndü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:04
Karabük’te Yoğun Kar: Ağaçlar Devrildi, Yollar Kapandı, Araçlar Kaydı

Karabük’te kar yağışı yolları felç etti

Karabük’te etkili olan kar yağışı sırasında ağaçlar devrilip yollar kapanırken, kaygan zeminde kayan araçlar bir dizi kazaya neden oldu.

Ahmetusta Geçidi'nde devrilen çam yol kapattı

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidinde karla kaplanan bir çam ağacı yola devrildi. O sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir kazayı önledi. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı ve karla kaplı güzergahta araç kuyruğu oluştu.

Yolda bekleyen sürücülerden biri, aracından çıkardığı motorlu testereyle ağacı kesti ve ağaç parçaları yol kenarına taşındı. Bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ağacı tamamen kaldırdı. Çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Kaza zinciri: Safranbolu ve D-100'de sürüş kaymaları

Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir kamyonet kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Karabük’ü İstanbul ve Ankara’ya bağlayan D-100 kara yolunun Söğütlüçeşme mevkisinde ise bir tır refüjü aşarak karşı şeride geçti ve dorselerinden biri devrildi. Aynı güzergahta yaklaşık 50 metre ileride bir kamyonet de yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Kemikli rampalarında bir tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptı.

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

KAR NEDENİYLE KAYAN ARAÇLAR KAZA YAPTI.

KAR NEDENİYLE KAYAN ARAÇLAR KAZA YAPTI.

KAR NEDENİYLE KAYAN ARAÇLAR KAZA YAPTI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi
2
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi
3
Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi
4
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı
5
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü
6
Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar
7
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti