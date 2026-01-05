DOLAR
Karabük'te Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Karabük merkezde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesini azalttı; sıcaklık 2 dereceye kadar düştü, polis sürücüleri uyarıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:53
Merkezde sabah saatlerinden itibaren etkili oldu

Karabük’te soğuk havayla birlikte etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini belirgin şekilde düşürdü.

Hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düştüğü Karabük merkezde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken bazı yapılar ile cadde ve sokaklar adeta görünmez hale geldi.

Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücüler trafikte dikkatli şekilde ilerlerken, polis ekipleri de uyarılarda bulunuyor.

