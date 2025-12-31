Karabük'ün Simgesi 'Demir' Dronla Görüntülendi
Karabük'te vatandaşlar tarafından 'Demir' ismi verilen leylek, yaz ve kış demeden kentten ayrılmayarak dikkatleri üzerine çekti.
Kent merkezinde uzun süredir yaşamını sürdüren ve vatandaşların 'Demir' adını verdiği leylek, göç dönemlerinde dahi Karabük'ü terk etmiyor ve zaman zaman eşiyle birlikte görülüyor.
Dronla Görüntülenen Anlar
Dronla görüntülenen leylek çifti, dinlenirken objektiflere yansıdı. Görüntüler, Karabük'te yaşayan bu alışılmadık leylek çiftinin kent yaşamına uyumunu gözler önüne serdi.
