Karabük'ün Simgesi 'Demir' Dronla Görüntülendi

Karabük'te 'Demir' adlı leylek, yaz-kış kentten ayrılmayıp dronla görüntülendi; zaman zaman eşiyle birlikte görülüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:09
Karabük'te vatandaşlar tarafından 'Demir' ismi verilen leylek, yaz ve kış demeden kentten ayrılmayarak dikkatleri üzerine çekti.

Kent merkezinde uzun süredir yaşamını sürdüren ve vatandaşların 'Demir' adını verdiği leylek, göç dönemlerinde dahi Karabük'ü terk etmiyor ve zaman zaman eşiyle birlikte görülüyor.

Dronla Görüntülenen Anlar

Dronla görüntülenen leylek çifti, dinlenirken objektiflere yansıdı. Görüntüler, Karabük'te yaşayan bu alışılmadık leylek çiftinin kent yaşamına uyumunu gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

